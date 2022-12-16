Fitch'ten Türkiye bankacılık sektörüne uyarı

Türkiye’de finansal risklerin yüksek olduğu konusunda uyaran Fitch, son dönemdeki ‘ekonomi tedbirlerinin’ bankaların operasyonel yükünü artırdığına dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son dönemde devreye sokulan makro ihtiyati önlemlerin bankaların operasyonel yükünü artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, yayımladığı raporda makro ihtiyati önlemlerin Türk bankalarının görünümünde yol açtığı bozulmalara işaret ederek Türkiye'de finansal risklerin yüksek olduğunu vurguladı.

Bloomberght’nin aktardığına göre, kurumun yeni raporunda, “Bu, Türk bankalarının görünümündeki bozulmanın altını çiziyor ve bankacılık sistemine devlet müdahalesi olasılığını artırıyor. Bankaların kredi profilleri, hükümetin politika gündemini destekleyen makro ihtiyati düzenlemelere de duyarlı” denildi

Fitch enflasyonun çok yüksek olduğu, küresel faiz oranlarının yükseldiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi politikalar konusunda belirsizliklerin olduğu bir ortamda gevşek para politikası uygulanması nedeniyle Türkiye’de finansal risklerin yüksek olduğunu belirtti.