Garanti BBVA toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye ortalamasının üzerinde

Garanti BBVA kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeleri, karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması, hem profesyonel hayatta hem de toplum içinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hayata geçirdiği uygulamalarıyla 2017 yılından beri endekste yer alıyor. Aynı zamanda bu endekse Türkiye’den girmeye hak kazanan ilk şirket olan Garanti BBVA, aralıksız sürdürdüğü başarısıyla da finans sektöründe öncü rol üstleniyor.

Endekste değerlendirilen kriterler arasında liderlik ve yetenek konularında kadına özel uygulamalar, ücrette cinsiyete dayalı eşitlik, çocuk sahibi çalışanlar için hayata geçirilen uygulamalar, kadın girişimcilere yönelik çalışmalar, ayrımcılık politikası ve şiddeti önleme çalışmaları bulunuyor. 2016 yılında finans sektörüyle başlayan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde bu yıl 11 sektörden 380 şirket yer alırken, Garanti BBVA’nın bünyesinde bulunduğu BBVA da toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla geçen yıla göre skorunu artırdı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, toplumsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği için iş dünyasına örnek teşkil eden prestijli bir platformda üst üste ve de ortalamanın çok üstünde bir skorla 5. kez yer almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ülkemizden sadece 5 şirket endekse girebilirken Garanti BBVA, Türkiye ortalamasının üzerinde bir skor elde etti. Bu durum bizi daha da motive ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve bunu pozitif bir sosyal etkiye dönüştürmek hedefiyle uzun yıllardır çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kadınların iş yaşamında aktif yer alması ve gerek üretici, gerekse profesyonel çalışan kimlikleriyle ülke ekonomisindeki rollerinin artması için ortaya koyduğumuz çabaların bu düzeye gelmiş olması bizi yüreklendiriyor. Kadın ve erkek çalışanlarımızı her türlü insan kaynakları sürecinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın değerlendiriyor ve tamamen performansa dayalı bir terfi ve ücretlendirme politikası uyguluyoruz. Bu kapsamda son bir yılda üst yönetimdeki görev değişiklikleriyle kadın yönetici oranımızı %20’den %40’a çıkardık. İnsan haklarına tam saygılı bir çalışma ortamı yaratmak hedefiyle kadınlara yönelik ayrımcılığın her türlüsünü kesin olarak yasaklıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımızı Etik İlkelerimiz ve İnsan Hakları Beyanımızda yayınlıyoruz. Ayrıca Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Politikamız ile ayrımcılığın ve tacizin herhangi bir türüne kesinlikle tolerans göstermediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Bu kapsamda, kadın-erkek maaş oranları, doğum izni sonrasında işten ayrılma sayısı, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında düzenli olarak takip ettiğimiz ve tüm paydaşlarımızla, halka açık bir şekilde raporladığımız pek çok konu var. Bu uygulamalarla Bankamız bünyesinde çalışan kadınların oranı %56’ya ulaştı. 2021’de çeşitlilik çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın yöneteceği gruplar kuracağız. Bu gruplar bünyesinde annelik, babalık gibi farklı alanlarda hem ihtiyaçları daha net anlamamız kolaylaşacak hem de çalışanlarımızı alacağımız karar süreçlerine dahil edeceğiz. Kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik adına yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizdeki ve dünyadaki kurumlara örnek olmayı amaçlıyoruz.” dedi.