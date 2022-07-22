Garanti BBVA Türkiye’nin ve Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası seçildi

Garanti BBVA üst üste sekizinci kez “Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası”, beşinci kez de “Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası” seçildi.

Bireysel bankacılık alanında yenilikçi hizmet ve ürünleriyle Türkiye’de sektörüne öncülük eden Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance tarafından, üst üste sekizinci kez Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası ödülüne layık görülürken Europen Ceo Ödülleri’nde de beşinci defa Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası seçildi. Toplam 21,5 milyon ve dijital kanalları üzerinden 12,1 milyon müşterisine hizmet veren Garanti BBVA, son 3 yılda 4.4 milyondan fazla yeni müşteriye hizmet sunmaya başladı.

Konuyla ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Garanti BBVA olarak, teknolojik altyapımızın gücü, dijital bankacılık alanındaki öncü çalışmalarımız ve nitelikli çalışanlarımızla kusursuz müşteri deneyimine odaklanıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız çalışmalarla onlara özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bankacılık alanındaki gereksinimlerine dijital kanallarımız üzerinden erişen müşterilerimiz için de sade ve kullanıcı dostu bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz. Uzaktan müşteri olma süreciyle birlikte müşteri olma ve kredi kartı başvuru süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek kolay, hızlı ve güvenilir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları konularda çözüm yolları geliştirmeyi ve kişiye özel tavsiyeler vermeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamla Finansal Sağlık kavramına odaklanıyoruz. Garanti BBVA Mobil’de müşterilerimize Finansal Sağlık tavsiyeleri verirken yakın zamanda, harcamaları üzerinden karbon ayak izlerini takip etmeleri ve sunduğumuz önerilerle karbon ayak izlerini azaltabilmeleri için Ekolojik Durumum alanını ekledik. Müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla bireysel bankacılıkta yeniden Avrupa’nın ve Türkiye’nin en iyi bankası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz.” dedi.