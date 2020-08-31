''Gaz bulduk ama boruyu vatandaşın cüzdanına döşediler''

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında araçlara gelen ÖTV zammını eleştirerek, "ÖTV ne? Özel Tüketim Vergisi… Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek! Ülke ekonomisinin üzerine binip tüketen sizsiniz belli ki… Acımadan vurun kırbacı ancak öyle anlarız belki…" ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, "Gaz bulduk ama boruyu denize döşeyeceklerine vatandaşın cüzdanına döşediler. Ne fark eder? Adamlar uzaya araba gönderdi, biz otomobil vergilerini uzaya çıkarttık!" diyerek isyan etti.

İşte Muratoğlu'nun yazısından dikkat çeken bölümler:

Fiyatı 170.000 lira olan 2000 cc motor hacimli bir aracın Türkiye satış fiyatı 650.000 liraya çıktı. Dünya üzerinde benzerini aramayın, arayan kimse bulamadı! Biraz başa dönelim… Beş yıl önceye 2015'e… “Bugün Mercedes'e binmek lüks olmadan çıkmış” demişti. Diyanet başkanına Mercedes makam arabası tahsis etmişti. Makarayı dört yıl saralım ileri… “Evinde arabası dahi olmayan benim halkım, benim vatandaşım, bugün bırakın bir arabayı birçok yerlerde iki araba, evlerimizde var” dedi. Kim? Saray sakini… Dünyanın yetiştirdiği ender ekonomistlerden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey, kayınpederini dinlememiş olacak ki; “Mercedes'e, BMW'ye biniyordum. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var” çıkışını yaptı. Ülke eski Sovyet bloğu ülkeleri gibi olacak. Herkes 20 yıllık arabalara binecek. Sadece çok zenginlerde son model araba olacak. İşte o zaman bu halk saray sayısı artıkça vergilerin arttığını anlayacak!