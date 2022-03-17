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Gazprom'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren doğal gaz açıklaması

Gazprom'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren doğal gaz açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 gerilediğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 2,5 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken, doğalgaz ihracatı düşüş gösterdi.

 Öncü verilere göre, şirketin doğalgaz üretimi değişmedi ve 111,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 azalarak 30,7 milyar metreküp oldu.

Türkiye'ye ihracat yılın 2,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1, İtalya'ya yüzde 51,7, Polonya'ya yüzde 71,8, Hırvatistan'a yüzde 110,9 ve Yunanistan'a yüzde 34,6 arttı.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının ise yüzde 26,2 seviyesinde olduğuna işaret edildi.

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Etiketler gazprom doğalgaz rusya rus doğal gaz Türkiye açıklama
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