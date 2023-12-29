Gelir Koruma Sigortası uygulaması 81 ilde başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''2022 yılında Konya'da pilot olarak uygulanmaya başlayan Gelir Koruma Sigortası, artık ülke genelindeki bütün üreticilerimizi kapsayacak.'' dedi.

Resmi Gazete'de 2024 yılı tarım sigortaları uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği' yayımlandı. Buna göre; Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Gelir Koruma Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Arıcılık Sigortası gibi alanlarda tarife fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 40 arasında prim indirimi uygulandı. 2022-2023 üretim sezonunda buğday ürünü için pilot olarak Konya'da uygulanan Gelir Koruma Sigortası, 2023- 2024 üretim sezonunda ülke genelinde uygulanacak.

FİYAT DALGALANMALARINA KARŞI ÖNLEM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılında Konya'da pilot olarak uygulanmaya başlayan Gelir Koruma Sigortası artık ülke genelindeki bütün üreticilerimizi kapsayacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan çiftçilerimiz, Gelir Koruma Sigortası yaptırarak, yüzde 60 devlet prim desteğinden faydalanabilecek. Ekmeklik ve makarnalık buğday üreticilerimizin geliri hasattan sonra sigorta edilen gelirin altına düşmesi durumunda aradaki fark TARSİM tarafından üreticimize ödenecek. Böylece üreticilerimiz gerek verim düşüklüğü gerekse de fiyat dalgalanmalarına karşı güvence altına alınacak" dedi.

LİMİTLER ARTIRILDI

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğe ilişkin de şunları kaydetti: "Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje üst limitlerini artırdık. Bu kapsamda tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti; teni tesis niteliğindeki başvurularda 7 milyon liradan 14 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 4 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti; 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı."

DHA