GNÇYTNK’ler Turkcell’de işe başlıyor

Turkcell’in gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması hedefiyle yola çıktığı yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK’in 2021 yılı işe alım süreçleri tamamlandı.

Türkiye’nin teknoloji devi Turkcell gençler için yeni istihdam olanakları sunmaya devam ediyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen ve gençlere Turkcell’de tam zamanlı çalışma fırsatı sunan GNÇYTNK sürecinde sona gelindi. Bir ay gibi kısa bir sürede 66 binden fazla başvuruyla yeni bir katılım rekorunun kırıldığı program kapsamında, 150 genç yetenek Turkcell’de çalışma hakkı kazandı.

Süreç kapsamında video mülakat aşamasında yaklaşık 2 bin adayın değerlendirilmesinde yapay zeka kullanıldı. Sonuçları yapay zeka algoritması tarafından değerlendirilen bin 603 aday, video mülakat süreçlerine dahil oldu. Bu adaylar arasından birebir mülakatlarla belirlenen 866 adaydan 465’i de departman mülakatları aşamasına geçmeye hak kazandı. Programın son değerlendirme aşamasını da başarıyla geçen 150 genç yetenek, iş hayatına ilk adımlarını Turkcell’de atma şansına sahip oldu. Turkcell’in fırsat eşitliği politikası gereği işe alınan gençlerin yüzde 52’sini kadınlar, programa dahil olan kişilerden 120’sini de mühendislik bölümü mezunları oluşturuyor.

Türkiye’de ilk: Yapay zeka aradı, iş teklifi yaptı

Bu sene diğer GNÇYTNK programlarından farklı olarak mülakat ve iş teklifi süreçlerinde adaylar birçok yenilikle karşılaştı. Değerlendirme süreçlerine dahil olan adaylar insan kaynakları mülakatlarında inovatif düşünme yöntemleriyle kendilerini gösterme şansı yakaladı.

Dikkat çeken başka bir yenilik ise adaylara yapılan iş teklifi sürecinde yaşandı. Dijitalleşmeyi hayatın her alanında öne çıkaran Turkcell, Genç Yetenek adaylarına iş tekliflerini Turkcell yapay zeka robotu aracılığıyla yaptı. Genç Yetenek adaylarına yapılacak iş teklifi aramaları, IVR sistemi (Çağrı Merkezi Otomatik Arama Sistemi) üzerinden Turkcell Yapay Zeka sesi ile yapıldı. İnsan Kaynakları uzmanları tarafından hazırlanan teklif metni şablonları ile tüm adaylar için hazırlanan teklif içeriği kullanılarak her adaya özel teklif metni otomasyon ile yeniden üretildi. Kişiye özel metinler, Turkcell Yapay Zeka ekibi tarafından geliştirilen TTS (text to speech) servisi kullanılarak bir ses kaydına dönüştürüldü. IVR araması üzerinden erişilen tüm adayları, “Turkcell İnsan Kaynakları ekibinden arıyorum” şeklinde bilgilendirmeye başlayan Turkcell Yapay Zeka sesi, gerçek bir konuşmanın tüm sıcaklığını yapay zeka teknolojisi ile adaylara ulaştırdı. Teklif metnini dinleyen adayların iş teklifine yanıtları tuşlama ile alındı, yapay zeka sesi ise dileyen adayları da taleplerine göre İnsan Kaynakları uzmanlarına aktardı.

Serhat Demir: Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz

Turkcell Genel Müdür Yardımcı Serhat Demir, programla ilgili şunları söyledi: Ülkemizin genç yeteneklerini bulmak ve onlara kapılarımızı açmak için yıllardır devam ettirdiğimiz GNÇYTNK programını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Turkcell olarak gençleri önemsiyoruz, teknolojide öncü ülkeler arasına onların vizyonları ve enerjileriyle gireceğimize inanıyor, her fırsatta yenilikçi teknolojilerimizle yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örneğin bu yıl ilk kez işe alım tekliflerine yapay zekayı dahil ettik. Program kapsamında Türkiye’de ilk defa bir şirket, çalışanlarını yapay zekâ algoritmasıyla değerlendirdi ve seçti. Böylelikle Turkcell’in teknolojide öncü olma misyonunu bu programa da entegre etmiş olduk. Türkiye’nin geleceği için gençlerimize yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz.

Sınırsız Yetenek programında da kullanıldı

Yapay zeka, Turkcell’in bir diğer işe alım programı ‘Sınırsız Yetenek’ kapsamında da kullanıldı. Sınırsız Yetenek programıyla 10 bin 10 üniversite öğrencisi ve yeni mezun gence Turkcell’de seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkanı sunuldu. Programın başvuru sürecinden aday değerlendirme ve seçim aşamasına kadarki tüm süreçler Turkcell’in teknolojik altyapısı sayesinde yapay zeka robotları ile değerlendirildi. 10 hafta boyunca her hafta bin bir gencin katıldığı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden, proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirildi. Sınırsız Yetenek programıyla, Türkiye’de ilk defa 10 bin 10 genç bir şirket bünyesindeki çalışma ortamını deneyimledi. Bu sayede gençler kariyerlerine ilk adımı atıp, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Uzaktan erişimle ve online olarak hayata geçirilen programda başarılı olan katılımcılar Turkcell’de çalışma fırsatına sahip oldu.