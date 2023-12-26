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Güven endeksi hizmette arttı, inşaatta düştü

Güven endeksi hizmette arttı, inşaatta düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranlarında arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemlerine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranlarında arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

 

Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu hizmet güven endeksi
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