İki dev banka birleşiyor

İsviçre'nin iki büyük bankası olan UBS ve Credit Suisse'nin İsviçre birimleri, 1 Temmuz'da birleşecek.

UBS İsviçre Başkanı Sabine Keller-Busse, UBS ve Credit Suisse'in İsviçre birimlerinin birleşmesinin 1 Temmuz'da tamamlanabileceğini söyledi.

Keller-Busse, Neue Zuercher Zeitung gazetesine verdiği bir röportajda planın "çok iyi" ilerlediğini söyledi ve "Birleşme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanabilir" dedi.

Keller-Busse, müşterilerin 2025 yılı içinde UBS'nin BT sistemlerine geçmeye başlayacağını söyledi. UBS ve Credit Suisse'in ana şirketlerinin birleşmesi geçtiğimiz ayın sonunda tamamlandı.

GEÇTİĞİMİZ SENE DUYURULMUŞTU

İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, geçtiğimiz sene mart ayında küresel bankacılıkta piyasaları daha fazla sarsacak çalkantılardan kaçınmak amacıyla, bankacılık devi UBS'in küçük rakibi Credit Suisse'i satın aldığını duyurmuştu.

Berset, gelişmeyi "Uluslararası piyasaların istikrarı için büyük önem taşıyan bir anlaşma" olarak nitelemişti.