IMF'den Dolar raporu: 120 TL'yi görecek!

IMF tarafından açıklanan Türkiye ekonomisi ve Dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerin yer aldığı bir raporda yıl yıl Dolar kuru için beklentiler dikkat çekerken, 120 TL'ye kadar kurdaki kademeli yükseliş öngörürüsü dikkat çekti.

Türk lirası bazında artış beklenen milli gelirin dolar bazında da yükseleceğini düşünen kurum, rakamın 2024’te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025’te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 576 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

IMF, dolar/TL kurunda da son dönemde olduğu gibi ciddi bir yükseliş beklentisi içinde… Kuruma göre kur;

2024’te 29,92’ye

2025’te 44,99’a

2026’da 65,32’ye

2027’de 89,02’ye

2028’de 119,85’e çıkacak.

Hatırlanacağı üzere AK Parti iktidarının son açıkladığı Orta Vadeli Program’da dolar kuru tahminleri 2024 için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için ise 47.80 olmuştu.

Dolar ve altından rekor üstüne rekor

Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan dün gelen olan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürmüştü.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verileri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Çarşamba günü Fed Başkanı Powell’ın güvercin yorumları sonrasında tahvil piyasasındaki getirilerde ve doların küresel çapta 6 büyük rakibi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksinde gerileme yaşanmıştı. Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürüyor. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından Dolar kuru yeni zirve olan 28,40 TL seviyesini gördü. Böylelikle kur, gün içi işlemlerde rekor tazeledi.

ENAG Ekim 2023 enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ekim 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı ve ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

Gram altında rekor

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 1987 dolardan 2 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 1.830 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni