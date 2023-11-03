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Ekim 2023 Üretici Enflasyonu belli oldu

Ekim 2023 Üretici Enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu seçimler sonrası 6'ncı enflasyon verisi olan Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ekim 2023 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler sonrası altıncı enflasyon verisi olan Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte TÜİK'e göre Ekim 2023 ÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2023
 
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ekim 2023  
 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023 
 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023
      
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %53,74 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %69,21 artış, imalatta %53,74 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %40,19 azalış, ve su temininde %72,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,58 artış, dayanıklı tüketim malında %61,37 artış, dayanıksız tüketim malında %67,47 artış, enerjide %12,91 azalış ve sermaye malında %65,19 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023  
  
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,32 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,36 artış, imalatta %2,32 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,38 azalış ve su temininde %5,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,22 artış, dayanıklı tüketim malında %1,93 artış, dayanıksız tüketim malında %3,99 artış, enerjide %2,86 azalış ve sermaye malında %2,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
           
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 4 alt sektör daha düşük, 25 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %40,19 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %94,85, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %92,48, içecekler %74,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023
 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023
     
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %14,10 ile tütün ürünleri, %4,38 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %3,20 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,48, basım ve kayıt hizmetleri %5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023   
 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
     

 

 
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Etiketler ekim ayı enflasyonu ekim 2023 üretici enflasyonu tüik
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