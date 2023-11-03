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ENAG, Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG, Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2023 enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ekim 2023 enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 olarak açıklamıştı.

TÜİK ile büyük fark

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük fark olması dikkatlerden kaçmıyor.

İTO enflasyon rakamları

İTO 1 Kasımda İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı. İstanbul’un eylül ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 olmuştu. Veriler perakende fiyatlarda enflasyonun sınırlı da olsa yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı ve ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için dün bir basın toplantısı düzenledi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi. 

 
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