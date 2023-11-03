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Ekim ayı enflasyonu açıklandı

Ekim ayı enflasyonu açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre ekimde enflasyon tahminlerin oldukça altında kaldı. İşte Ekim ayı enflasyon ile ÜFE ve TÜFE rakamlarıo

Türkiye İstatistik Kurumu, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

 TÜİK verilerine göre enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 61,36 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise enflasyonun yüzde 62,12 seviyesinde artış göstereceği yönündeydi. TÜİK verilerine göre ekimde enflasyon tahminlerin oldukça altında kaldı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları şöyle oldu:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu

 TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

TÜİK eylül ayında aylık enflasyonu 4,75, yıllık enflasyonu yüzde 61,53 olarak açıklamıştı.

ENAG 2023 enflasyon verileri

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ekim 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu. ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 olarak açıklamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı ve ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.

2023 yılında açıklanan enflasyon verileri şu şekilde:

Ekim ayı enflasyonu açıklandı - Resim : 1

İŞTE TÜİK'İN EKİM AYI ENFLASYON RAPORU:

 Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

 
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2023
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2023
 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2023
 
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ekim 2023  
 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023 
 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023
      
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %53,74 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %69,21 artış, imalatta %53,74 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %40,19 azalış, ve su temininde %72,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,58 artış, dayanıklı tüketim malında %61,37 artış, dayanıksız tüketim malında %67,47 artış, enerjide %12,91 azalış ve sermaye malında %65,19 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023  
  
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,32 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,36 artış, imalatta %2,32 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,38 azalış ve su temininde %5,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,22 artış, dayanıklı tüketim malında %1,93 artış, dayanıksız tüketim malında %3,99 artış, enerjide %2,86 azalış ve sermaye malında %2,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
           
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 4 alt sektör daha düşük, 25 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %40,19 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %94,85, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %92,48, içecekler %74,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023
 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023
     
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %14,10 ile tütün ürünleri, %4,38 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %3,20 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,48, basım ve kayıt hizmetleri %5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2023   
 
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