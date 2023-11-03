Enflasyon sonrası Kasım 2023 kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in ekim 2023 enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte 2023 Kasım ayı kira zam oranı da belli oldu. Her ne kadar konutta yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması devam etse de ticari kirada böyle bir sınır bulunmuyor. İşte 3 Kasım 2023 itibariyle kira ücretlerinde yapılabilecek maksimum zam oranı....

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Kasım 2023 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2023 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2023 Kasım ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Kasım 2023 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

KASIM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 7.000 TL

Zam oranı: yüzde 54,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 3.798,20 TL

Zamlı kira bedeli: 10.798,20 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: yüzde 54,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.426 TL

Zamlı kira bedeli: 15.426 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira

Zam oranı: yüzde 54,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 8.139 TL

Zamlı kira bedeli: 23.139 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: yüzde 54,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 10.852 TL

Zamlı kira bedeli: 30.852 TL

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, geçen yıl Ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Kasım 2022 ile 1 Kasım 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacağı belirtilmişti. Bu yıl uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen düzenleme 1 Kasım 2024'e kadar uzatılmıştı.

1 Kasım 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Düzenleme 1 Kasım 2024'e kadar devam edecek.

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Buna göre Kasım ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

Ancak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, arabuluculuk uygulamasının devreye girmesiyle birlikte kiracı ile ev sahibi uyuşmazlıklarında anlaşma olması halinde bu sınırın üzerinde bir rakam belirlenebileceği de belirtildi.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.