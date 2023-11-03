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Ekim 2023 Tüketici Enflasyonu belli oldu

Ekim 2023 Tüketici Enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu seçimler sonrası 6'ncı enflasyon verisi olan Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ekim 2023 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler sonrası altıncı enflasyon verisi olan Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte TÜİK'e göre Ekim 2023 TÜFE rakamları...

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

 
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2023
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2023
Etiketler 2023 ekim ayı tüfe ekim ayı enflasyon rakamları tüik enflasyon
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