Ekim 2023 Tüketici Enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler sonrası 6'ncı enflasyon verisi olan Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ekim 2023 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler sonrası altıncı enflasyon verisi olan Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte TÜİK'e göre Ekim 2023 TÜFE rakamları...

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti. TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir). TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023