İngiliz devi BP rekor kar açıkladı

İngiltere merkezli enerji devi BP, yılın ikinci çeyreğinde 8,5 milyar dolar kar ettiğini açıkladı.

Şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını üçe katlamış oldu. BP’nin 6 aylık kârı 14,6 milyar dolara çıktı.

BP böylece hem 14 yıllık kâr rekorunu kırdı hem de kuruluşundan bu yana en yüksek ikinci kâr oranına ulaştı.

BP'nin Genel Müdürü Bernard Looney, geçen yıl enerji sektörünün “bir para makinası” olduğunu söylemişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bu yıl enerji piyasasında çok büyük bir değişim yaşanmasına rağmen BP, hissedarlarına yaptığı ödemeyi yüzde 10 oranında arttıracağını ve daha önce sattığı hisselerini geri alacağını duyurdu.

Shell de geçen hafta kâr oranını önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttırdığını ve rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı. Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi, yılın ikinci çeyreğindeki kârının 11,5 milyar dolar olduğunu duyurmuş ve hissedarlarına 8 milyar dolar ödeme yapacağını ilan etmişti.

İngiliz enerji şirketi British Gas’ın sahibi Centrica ise 2022’nin ilk yarısındaki faaliyetlerinden 1,5 milyar dolar kâr ettiğine dair bilgiler paylaştı.

'Yüksek fiyatların faturasını müşteriler ödüyor'

İngiltere’de kış aylarında enerji faturalarının yıllık 3 bin 600 sterlini aşması bekleniyor.

Uzmanlar, enerji faturalarının iki yıl boyunca aynı seviyede kalmasını öngörüyor.

Rusya son aylarda Ukrayna'yı işgaline tepki olarak yaptırım uygulayan Avrupa'ya enerji ihracını azalttı.

Rus enerji şirketi Gazprom en son Kuzey Akım 1 boru hattının bir türbinini kapatarak Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz oranını düşürdü.

Uzmanlar, bu nedenle yükselen enerji fiyatlarından enerji şirketlerinin faydalandığını, faturayı ise müşterilerin ödediğini söylüyor.