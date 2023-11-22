İş Bankası Genel Müdürü'nden dikkat çeken KKM açıklaması

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KKM'nin cazip olduğu dönemin bittiğini belirterek, kur korumalı mevduatlara artık ihtiyaç olmadığını söyledi.

Ekonomi yönetimi, kur korumalı mevduatlara (KKM) karşı önlemlerini artırırken, bankacılık sektöründen de KKM'de sona gelindiğine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Buna göre son olarak İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü ise 10 Kasım haftası itibarıyla 82,9 milyar TL düşüşle 2,8 trilyon TL olmuştu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına gerilemişti.

Bu düşüşte ise KKM tarafında ekonomi yönetiminin attığı adımlar etkili oldu.

Buna göre son olarak 2 Kasım günü açıklanan düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltilmiş ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirilmişti.

Düzenlemeye göre ayrıca KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.