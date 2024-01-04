  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İş Bankası Genel Müdürü'nün 2024 Dolar tahmini

İş Bankası Genel Müdürü'nün 2024 Dolar tahmini

İş Bankası Genel Müdürü'nün 2024 Dolar tahmini
Güncelleme:

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından aylık yüzde 3'ün altında olan enflasyon rakamlarını pozitif karşıladığını belirtmişti. Aran 2024 yılı Dolar kuru için de "kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise Figopara ve İş Bankası iş birliği lansmanında sorular üzerine enflasyon verileri üzerine konuştu.

“Kur artışı bekleyenler yanılacak”

TÜİK’in aylık ve yıllık bazda enflasyon oranlarını açıklaması sonrası İş Bankası Genel Müdürü Aran yüzde 3’e yakın oranların yıl boyu devam ederek Merkez Bankası’nın yüzde 36 hedefine ulaşabileceğini düşündüğünü söyledi.

Aran, “Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak. Şu an Türkiye’de pozitif faize geçildi. Açıklanan enflasyon geçmişin, verdiğimiz faiz gelecek 3 ayın. Buna dikkat edin. Dolarda kalanın aleyhine bir durum olabilir. Merkez Bankası ithalatın kötü etkilenmemesi ve durmaması için döviz alımı bile yapabilir. Bu yıl devalüasyon beklentim sıfır” dedi.

Seçim ekonomisi beklemiyorum diyen Aran, “Türk lirası mevduatlar kredilere oranla tarihsel olarak çok yüksek derecede. Eskiden TL kredi verir mevduat Türk lirası bulamazdık. Şu dönemde bir sıkıntımız yok umuyorum %100’e denk gelecek oranları göreceğiz” dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan yıl sonu enflasyon tahminiİş Bankası Genel Müdürü Aran'dan yıl sonu enflasyon tahminiEkonomi

 

Etiketler Türkiye iş bankası iş bankası hakan aran dolar kuru tahmini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor Canlı yayında açıkladı: ''Emekli maaşları için bir çalışma var!'' Canlı yayında açıkladı: ''Emekli maaşları için bir çalışma var!'' Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! Altınları ''yavrulatıyorlardı'': Yüzlerce milyon TL'lik vurgun! Altınları ''yavrulatıyorlardı'': Yüzlerce milyon TL'lik vurgun! Emekli zammında ek zam iddiası: Yerel seçim zammı yolda! Emekli zammında ek zam iddiası: Yerel seçim zammı yolda! Arda Güler'i 20 dakika ısıtıp yuna sokmayan Ancelotti'den tepki çeken sözler Arda Güler'i 20 dakika ısıtıp yuna sokmayan Ancelotti'den tepki çeken sözler İkinci el araçta yeni dolandırıcılık yöntemi İkinci el araçta yeni dolandırıcılık yöntemi AK Parti'nin adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu AK Parti'nin adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu