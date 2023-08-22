İş Bankası'ndan dikkat çeken KKM açıklaması

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kur Korumalı Mevduat’ın hala en cazip ürün olduğunu ve müşterilerine TL mevduata dönmeleri yönünde telkinde bulunmayacaklarını söyledi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına yönelik yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Kur Korumalı Mevduat’ın bugün hala en cazip ürün olduğunu, Dövizden kur korumalı mevduata geçen müşterilerine KKM hesaplarını temdit etmeyi önereceklerini söyledi.

Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulunan Aran, “Alınan son kararlara rağmen Kur Korumalı mevduat ürünü bugün için hala en cazip üründür” dedi.

“Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da ‘yabancı para mevduatta kalacağım’ diyenlerin hala ciddi birikimi var. Hala mevduatın yüzde 43’ü yabancı parada tutuluyor. Biz İş Bankası olarak KKM’deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz” ifadelerini kullanan Aran şöyle devam etti:

“Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM’ye geçenlere ‘vadeli TL hesabına geç’ diye bir telkinimiz olmayacak. Hedefler olması da önemli değil. Ekonominin çarklarının doğru işlemesi önemli. Yanlış bir şey yapmayız, ekonomi için gerekli olan aksiyonları alırız, bunun sonucu ceza ödemekse banka olarak ceza öderiz ama müşterimize bunu yansıtmayız. O nedenle müşterime KKM önerdiysem orada devam etmesini yine önereceğim”

TCMB’nin aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini belirten şunları söyledi;

“MERKEZ BANKASI KUR ARTIŞINI BANKALARIN ÜSTLENMESİNİ İSTİYOR”

“Kurdaki artışı normalde Merkez Bankası üstlendi. Ama bankalara verdiği hedeflerle kur artışını bankaların üstlenmesini istiyor. Bankalar vadeli TL’ye yüksek faiz versin, müşteri de kurdaki artışa karşılık gelen bu faizi bankalardan alsın. Yani bu kararı o şekilde yorumlamak ve olası kur artışını standart TL vadelilerdeki faiz oranıyla bankaların ödemesine teşvik eden karar olarak yorumlamak gerekiyor. MB üzerindeki bu kur artış yükünü bankalarla paylaşmak istedi, hedefleri böyle yorumlamak lazım.”

Pazartesi gününden itibaren yıl sonuna doğru krediye erişimin kolaylaşacağını belirten Aran özellikle döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin kredilerde rekabetin artacağını ve buna bağlı olarak faizlerde düşüşün söz konusu olabileceğini belirtti.

Aran piyasalarda oluşan faizlerin önümüzdeki üç aydaki enflasyonla uyumlu olmasını beklediğini ifade etti.

Aran bankaların mevduat faizi altında kredi vermemeyi tercih etmesiyle piyasada likidite bolluğu oluştuğunu dile getirdi.

Bloomberg