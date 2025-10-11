İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı

Hem para piyasaları, hem borsa, hem de altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili tahminleriyle bilinen İslam Memiş altın fiyatları için "piyasayı devletler belirliyor" dedken bu sefer de kısa gelecekte hayatımızdaki satın almaların ortadan kalkacağını öne sürdü.

Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş tv100’de katıldığı canlı yayında hem altın fiyatlarındaki ralli sonrası geri çekilmeyi hem de yakın gelecekteki yeni dünya düzenini yorumlarken çarpıcı ifadelerde bulundu.bulundu.

Ağustos ayından bu yana aralıksız yükselen ancak ortadoğudan gelen ateşkes anlaşmasıyla gerilese de ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi ile yeniden alevlenen altın fiyatlarındaki artış sonrasında vatandaşların hem küçük hem de büyük yatırımcı için güvenli liman olarak görülen altına hücum ettiğini belirten İslam Memiş altın fiyatlarını değiştiren nedeni açıkladı.

Fiyatlardaki yükselişin ardından altın alanlar için “Büyük bir risk. Aslında o altın satın almadı, büyük bir risk satın aldı" ifadelerini kullanan İslam Memiş "Bu çok yanlış bir hamle. Her zaman şunu öneriyorum: Umut paranla değil, unut paranla yatırım yapacaksın'' ifadelerini kullandı.

2030 yılının bir milat olduğunu ifade eden Memiş, 4, 5 yıl sonra gözle görülen her şeyin kiralanacağını, yeni dünya düzeninde satın alma diye bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtti.

Yeni kiralama modelinin bugün, bile uygulandığını belirten Memiş, cep telefonu şirketleri ve dijital şirketlerin telefon kiralama modeline geçtiğine vurgu yaptı.

“YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ALMAK DİYE BİR ŞEY YOK”

Memiş, katıldığı programda şunları söyledi,

“2030 yılı milat, 4.5 yılımız var. Gözünüzün gördüğü her şeyi kiralayacaksınız. Yeni dünya düzeninde ‘almak’ diye bir şey yok, kiralamak var bundan sonra. Uzun vadeli kira kontratları olacak. Mallar artık bütün dünyada ‘sisteme’ ait olacak. Mallar artık bütün dünyada ‘sisteme’ ait olacak’ maddesi artık gerçekleşti.

“ALTIN PİYASASINI DEVLETLER BELİRLİYOR”

Şu anda altın piyasasını sektör, vatandaşlar, dünyadaki yatırımcılar yönlendirmiyor, devletler belirliyor. Tek tuşla istediği fiyatı belirliyor. Bütün kurallar artık direkt devletin, sistemin kontrolünde. Her şeyi onlar karar veriyor.

‘Uzun vadeli kira kontratları’ hakkında zaten Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklandı.

"GÖZÜNÜZÜN GÖRDÜĞÜ HER ŞEYİ KİRALAYACAKSINIZ"

Yeni dünya düzeninde ‘almak’ diye bir şey yok, kiralamak var maddesinde yer alan kiralama modeli bugün, cep telefonu şirketleri, dijital şirketler bile cep telefonu kiralamaya başladı.

"Gözünüzün gördüğü her şeyi kiralayacaksınız" aynı iddiam devam ediyor. Her şeye sahip olan son nesil biz olduğumuz için, bundan sonra ihtiyacımız olan her şeyi kiralayacağız. Maaşının yüzde kaçıyla kira vermek zorunda kalacaksın? Kaçıyla geçinmek zorunda kalacaksın? Kaçıyla beslenmek zorunda kalacaksın? Bir de bunları yaptıktan sonra araba, cep telefonu, bir şeyler… Bunların hepsini kiralayacaksın.”