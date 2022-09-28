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İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, sene başından bu yana İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün sosyal paylaşım sitesi "Twitter" hesabından, "İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti" şeklindeki paylaştığı verilerle, 2022'nin ilk 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'nın 34,2 milyon yolcuyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından bir açıklama da İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımımı alıntılayan Samsunlu da, "Son yolcu sayımız 47 milyon" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisinin ardından hızlı bir şekilde toparlanan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki rakiplerini geride bırakarak yolcu sayısında uzun zamandır zirvedeki yerini koruyor.

 

Etiketler İstanbul Havalimanı İstanbul yeni Havalimanı yolcu sayısı
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