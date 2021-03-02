İstanbul'da mesai saatlerine ''normalleşme'' ayarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin ''İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır'' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından corona virüs salgınında kontrollü normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" dedi.