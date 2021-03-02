  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da mesai saatlerine ''normalleşme'' ayarı!

İstanbul'da mesai saatlerine ''normalleşme'' ayarı!

İstanbul'da mesai saatlerine ''normalleşme'' ayarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin ''İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır'' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından corona virüs salgınında kontrollü normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı açıklamasıİstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı açıklamasıGüncel

 

 

Etiketler mesai saati kamu istanbul ali yerlikaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Normalleşme haritası sonrası sosyal medyayı sallayan video
Normalleşme haritası sonrası sosyal medyayı sallayan video
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?
Bakan Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sürprizini'' bozdu!
Bakan Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sürprizini'' bozdu!