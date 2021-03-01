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İSTANBUL'DA PERAKENDE VE TOPTAN FİYATLAR ARTTI
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  3. 01 Mart 2021 12:22

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.48, toptan fiyatlar yüzde 0.36 arttı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
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Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1.48, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0.36 oranında arttı.

2020 Şubat ayına göre 2021 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 15.45, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 16.15 olarak gerçekleşti.
 
 
 

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