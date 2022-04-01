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  3. ''Eyvah'' dediğimiz başımıza geldi! İstanbul'da yıllık enflasyon rekor kırdı!

İstanbul'da yıllık enflasyon rekor kırdı!

İstanbul'da yıllık enflasyon rekor kırdı!

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre martta perakende fiyatlar aylık yüzde 6,29, yıllık bazda yüzde 63,25 artış kaydetti. 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mart ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

 İTO'da yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görülmüştür.

Mart 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 21,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,13, Madenler Grubunda yüzde 5,98, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,66, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,55, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,79, Mensucat Grubunda yüzde 1,67 artış görülmüştür."

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