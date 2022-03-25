İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 6 lira olarak belirlendi. Fiyatlar, 2 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir’de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.



Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

İHA