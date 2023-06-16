KKM’de ''kur farkı ödemesi'' rekoru kırılacak

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle haziranda kur korumalı mevduat ödemeleri için bütçe ve Merkez Bankası’ndan toplamda 150 milyar liraya yakın para çıkacak.

Döviz kurları kamuda kur korumalı mevduatın maliyetini artırıyor. Çünkü bu hesaplarda kur farkı ödemeleri, Hazine ve Merkez Bankası tarafından yapılıyor.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, ”Kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme haziranla birlikte inanılmaz bir tırmanış gösterecek” dedi.

Aktaş’ın hesabında göre haziranda yalnızca bütçeden yapılması gerekecek kur farkı ödemesi 70-75 milyar liraya ulaşabilir. Aktaş, yine aynı ayda kur farkı yüzünden Merkez Bankası’na da 75- 80 milyar lira arasında bir yük bineceğini hesapladı. Aktaş, kur farkı olarak bütçeden geçen yılın mart ayından bu yılın mayısına kadar olan 17 ayda toplam 97 milyar lira ödendiğini hatırlatarak ‘yük’ün büyüklüğüne dikkat çekti.

Alaattin Aktaş'ın Ekonomim'deki yazısının tamamı için...