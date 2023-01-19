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Koç Holding, Arçelik'ten 630 milyon TL'lik hisse aldı

Koç Holding, Arçelik'ten 630 milyon TL'lik hisse aldı
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Koç Holding, Arçelik'te sermayenin yüzde 0,87'sine karşılık gelen hisseleri 630 milyon TL'ye satın aldı.

Koç Holding iştiraki Arçelik'te Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu ve sermayenin yüzde 0,87'sine denk gelen hisseleri 630 milyon liraya satın aldı.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, satın alma işleminin nakden ve peşin olarka yapıldığı ve hisse devrinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Arçelik'in işlem öncesi ortaklık yapısına göre, 675.7 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayede Koç Holding yüzde 40,56, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ise yüzde 5,14 hissedar konumunda bulunuyordu.

Etiketler arçelik arçelik hissesi koç koç holding
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