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  3. 03 Nisan 2020 08:20

Konut hesabına korona ayarı

Konut hesabında para biriktirenler için 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı tanındı.

Konut hesabına korona ayarı
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Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, bugünden itibaren 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen  katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa uygulanacak.

KONUT HESABI NEDİR?

Konut hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile Devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir tasarruf ürünüdür.

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konut hesabı , düzenli ödeme
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