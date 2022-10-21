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Kur korumalı hesaplarda biriken para miktarı belli oldu

Kur korumalı hesaplarda biriken para miktarı belli oldu
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2021 aralık ayında devreye alınan kur korumalı mevduat sisteminin büyüklüğü 1.4 trilyon liraya ulaştı.

Yatırımcıların Türk lirası mevduatlarına dönmesi için atılan adımlardan biri olan kur korumalı mevduat sistemi ile ekonomide yeni dönemin kapıları aralandı.

2021 yılı aralık ayında devreye alınan kur korumalı mevduat ürünü ile, Türk Lirası birikimler, kurdaki değişimlere karşı koruma altına alındı.

Minimum getiri oranının, politika faizinin altında olmamasına karar verildi.

Kur Korumalı Mevduat hesapları 14 Ekim itibarıyla 1 trilyon 443 milyar 111 milyon liraya ulaştı.

Etiketler kur korumalı mevduat hesabı
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