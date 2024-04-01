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Mart ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Mart ayı enflasyon beklentisi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan'da açıklanacak olan Mart ayı enflasyon rakamları öncesinde Anadolu Ajansı A Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları belli oldu. Ankete katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'de yüzde 3,67 artış bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

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