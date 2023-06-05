Mayıs 2023 enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu seçim sonrası ilk enflasyon verisi olan Mayıs 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Mayıs 2023 TÜFE ve ÜFE rakamları...

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Türkiye oldukça yoğun bir seçim sürecini geride bırakırken hem seçim sonrası, hem de yeni kabine sonrası ilk enflasyon rakamları da açıklandı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu, doğalgazda sıfır fiyat ayarlı Mayıs 2023 enflasyon rakamları olan TÜFE ve ÜFE'yi açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşmişti

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE'deki (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış göstermişti.

TCMB'nin yıl sonu tahmini

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Mayıs 2023 dönemine ait piyasa katılımcıları anketini yayımlayarak, yıl sonu enflasyon ve kur beklentilerini güncellemiş, 2023 yılı yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 37,77'den yüzde 37,17'ye, yıl sonu dolar/TL beklentisinin ise 23,15'ten 23,09'a indiğini duyurmuştu.

Enflasyon hesaplamasına ''doğalgaz'' ayarı

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurmuştu.

TÜİK'in bu kararını değerlendiren ekonomistler, bu kararın enflasyon rakamlarına da, enflasyon zammını bekleyen milyonlarca, emekli, memur ve asgari ücretlinin zam oranına da "düşüş" olarak yansıyacağını belirtmişti. TCMB Eski Başekonomisti Hakan Kara TÜİK'in kararı için "enflasyonda sert düşüşe neden olabilir. Mayısta yıllık resmi enflasyon yüzde 40’ın altına inebilir" derken finans piyasaları uzmanı İris Cibre "Doğal gaz kararı ile TÜFE'ye aylık etkisinin 2,88% negatif olmasını bekliyorum. Dolayısıyla Tüfe mayıs ayında +0,2% ile -0,5% arasında olabilir. -0,5% geldiği takdirde yıllık enflasyon 38,88% olacak bu da tüm ücret zamlarına yansıyacaktır." demişti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bir yıllık 25 metreküpe kadar ücretsiz olacak doğal gaz tüketimine yönelik olarak da "İlgili EPDK kararında ayrıca, bu yıl haziran ayından itibaren konut abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasında, 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleriyle bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı hükmü de yer almaktadır. EPDK'nın bu kararı da, bu yıl haziran ayından kararın geçerlilik tarihi olan 2024 Mayıs ayına kadar yapılacak olan TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda yine Eurostat’ın önerileri doğrultusunda EPDK’dan il ve ay bazında ortalama hanehalkı doğal gaz tüketim verileri alınarak, tüketicinin 25 metreküpün üzerindeki kullanımları için metreküp başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

ENAG'ın enflasyon rakamları

ENAG'tan yapılan Mayıs 2023 verileri açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun "doğalgaz fiyatları" kararına göre iki farklı hesap açıklandı.



Buna göre ENAG'tan yapılan enflasyon açıklaması şöyle oldu:

1. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı: ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu.

2. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı: ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün (5 Haziran Pazartesi) açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış ve ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 olarak gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023







TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023







Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023







Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2023







Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,70, aylık %3,60 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2023





TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.