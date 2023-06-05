Mayıs 2023 Üretici Enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu seçim sonrası ilk enflasyon verisi olan Mayıs 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Mayıs 2023 ÜFE rakamları...

Türkiye oldukça yoğun bir seçim sürecini geride bırakırken hem seçim sonrası, hem de yeni kabine sonrası ilk enflasyon rakamları da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu seçim sonrası ilk enflasyon verisi olan Mayıs 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Mayıs 2023 ÜFE rakamları...

Buna göre;

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE'deki (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış göstermişti.

TCMB'nin yıl sonu tahmini

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Mayıs 2023 dönemine ait piyasa katılımcıları anketini yayımlayarak, yıl sonu enflasyon ve kur beklentilerini güncellemiş, 2023 yılı yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 37,77'den yüzde 37,17'ye, yıl sonu dolar/TL beklentisinin ise 23,15'ten 23,09'a indiğini duyurmuştu.

Enflasyon hesaplamasına ''doğalgaz'' ayarı

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurmuştu.

TÜİK'in bu kararını değerlendiren ekonomistler, bu kararın enflasyon rakamlarına da, enflasyon zammını bekleyen milyonlarca, emekli, memur ve asgari ücretlinin zam oranına da "düşüş" olarak yansıyacağını belirtmişti. TCMB Eski Başekonomisti Hakan Kara TÜİK'in kararı için "enflasyonda sert düşüşe neden olabilir. Mayısta yıllık resmi enflasyon yüzde 40’ın altına inebilir" derken finans piyasaları uzmanı İris Cibre "Doğal gaz kararı ile TÜFE'ye aylık etkisinin 2,88% negatif olmasını bekliyorum. Dolayısıyla Tüfe mayıs ayında +0,2% ile -0,5% arasında olabilir. -0,5% geldiği takdirde yıllık enflasyon 38,88% olacak bu da tüm ücret zamlarına yansıyacaktır." demişti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bir yıllık 25 metreküpe kadar ücretsiz olacak doğal gaz tüketimine yönelik olarak da "İlgili EPDK kararında ayrıca, bu yıl haziran ayından itibaren konut abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasında, 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleriyle bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı hükmü de yer almaktadır. EPDK'nın bu kararı da, bu yıl haziran ayından kararın geçerlilik tarihi olan 2024 Mayıs ayına kadar yapılacak olan TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda yine Eurostat’ın önerileri doğrultusunda EPDK’dan il ve ay bazında ortalama hanehalkı doğal gaz tüketim verileri alınarak, tüketicinin 25 metreküpün üzerindeki kullanımları için metreküp başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023