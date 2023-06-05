Asgari ücrete, memura ve emekliye zam oranı belli oldu

TÜİK tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin dört gözle beklediği 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Türkiye oldukça yoğun bir seçim sürecini geride bırakırken hem seçim sonrası, hem de yeni kabine sonrası ilk enflasyon rakamları da açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başlamıştı.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurların alacağı zam oranı da netleşmeye başladı.

TÜİK verilerine göre, mayıs ayı doğal gaz tüketiminin sıfırlanması nedeniyle enflasyon mayıs ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26 olarak gerçekleşti.

Mayıs verisiyle haziranda enflasyon hiç artmasa bile memur ve işçi emeklileri için hesaba konu olan verileri yüzde 15,26 olarak hesaplandı. Yani işçi emeklisi haziranda enflasyon hiç artmazsa yüzde 15,26 zam alacak.

Memur ve memur emeklileri de 2023 yılı için toplu iş sözleşmesine göre ilk altı ay için yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam ve enflasyon farkını alacak. Böylece memur ve memur emeklisi için son ay hesaba katılmazsa alacakları zam yüzde 7,26 enflasyon farkı olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI

Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere kamu işçilerinin 2023’ün ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor.

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu, doğalgazda sıfır fiyat ayarlı Mayıs 2023 enflasyon rakamları olan TÜFE ve ÜFE'yi açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşmişti

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE'deki (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış göstermişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak. Nisan ayında açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 15.21’e ulaştı. Daha önce en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması için düzenleme yapılmıştı. Bu zam döneminde, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilerinin aylıklarının da kademeli olarak yükseltilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. Emekliler için bir diğer beklenti de enflasyon farklarının üzerine refah payı ilave edilmesi.