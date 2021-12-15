Memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bir yıl içinde yüzde 35'lik erime gerçekleştiğini savunan Kahveci, "Yüzde 35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memur ve emekli, yüzde 5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz." dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle memur ve emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ortalama memur maaşlarında bir yıl içinde yüzde 35'lik erime gerçekleştiğini savunan Kahveci, "Yüzde 35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memur ve emekli, yüzde 5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz." dedi.

Alım gücünü yükseltecek ve çalışana ekonomideki büyümeden pay verecek bir zam istediklerini dile getiren Kahveci, bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

25 MİLYON VATANDAŞIMIZ MAAŞINA GERÇEK BİR ZAM BEKLEMEKTEDİR

Kahveci, 2022 için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, çok geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki "yangının" ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürülmesini istedi.

Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve ailelerinin, toplu sözleşmenin revize edilmesini beklediğini anlatan Kahveci, "İğneden ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken, 25 milyon vatandaşımız maaşına gerçek bir zam beklemektedir. Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya kimse cüret etmesin ve derhal ek zam ve refah payı uygulaması hayata geçirilsin." diye konuştu.