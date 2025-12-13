Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarında indirime gitti. Nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4.50'den yüzde 4,25'e indirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e düşürüldü.

Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3,75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4,25 olacak.

Yapılan düzenleme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek.