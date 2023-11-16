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Merkez Bankası rezervleri 10 ayın en yükseğini gördü

Merkez Bankası rezervleri 10 ayın en yükseğini gördü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 194 milyon dolar artışla 128 milyar 614 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri, 10 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 194 milyon dolar artışla 128 milyar 614 milyon dolara çıkarak 40 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

 Bu dönemde TCMB’nin brüt döviz rezervleri 700 milyon dolar artışla 84 milyar 644 milyon dolara yükselirken, brüt altın rezervleri 506 milyon dolar azalarak 44 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 10 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 30 milyar 156 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30,6’ya karşılık geldi.

TCMB’nin net rezervleri de geçen hafta 0,7 milyar dolarlık artışla 25,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin swap ile ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde net rezervi geçen hafta 1,3 milyar dolarlık düşüşle -56,7 milyar dolara geriledi.

Etiketler merkez bankası tcmb rezerv dolar
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