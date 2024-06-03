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Merkez Bankası rezervleri artıya geçti

Merkez Bankası rezervleri artıya geçti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri artıya geçerek 1.5 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden kredi risk primine, uluslararası yatırımcıların tahvil talebinden Türkiye'nin kredi notuna kadar birçok alanda önemli iyileşmeler gözlenmeye devam ediyor.

Atılan adımların sonrası birçok alanda TL varlıklara yönelim, pozitif yönde ivmelenirken, gelecek dönemde bu ilginin daha da artması bekleniyor.

Yabancı kurumların son dönemde yayınladıkları raporlarda da TL varlıklara yönelik artan ilgi öne çıkıyor.

2 AYDA 66 MİLYAR DOLAR 

TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 31 Mayıs ile biten haftada 1,5 milyar dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının net rezervleri pozitife geçti.

Söz konusu dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara yükseldi.

AA

Etiketler tcmb net rezervler Merkez Bankası
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