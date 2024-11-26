Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının kasım ayında 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı.

TCMB, Kasım 2024 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi. Böylelikle vatandaşın enflasyon beklentisi Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Önceki ay 39,8 puan düzeyinde olan piyasa katılımcıları ve hanehalkı arasındaki enflasyon makası da 36,9 puana geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.