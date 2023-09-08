Moody's yeni ekonomi politikalarına tam destek verdi

Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün daha güçlü bir kredi açısından olumlu değerlendirildiğinin sinyalini verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye’ye yönelik açıklama geldi. Buna göre Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu belirtti.

"Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici"

Şirket analisti Dietmar Hornung, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gidişat değişikliği açıkça kredi açısından olumlu. Ancak hala önemli belirsizlikler var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hornung yaptığı açıklamada, “Seçimlerden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici, ancak önümüzdeki duran zorluklar oldukça karmaşık” değerlendirmesinde bulunurken bu yıl yüzde 65’e yükselmesi beklenen enflasyonu soğutmanın ve diğer “birikmiş dengesizlikleri” ortadan kaldırmanın zor bir iş olduğunu belirtti.

“Nota ilişkin istikrarlı bir görünüm var ve ciddi bir aşağı yönlü risk görmüyoruz ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak" diyen Hornung, olumlu bir görünüme geçiş ya da tam bir not artışının olası zamanlaması için ise, ”Bu bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton. Daha ortodoks bir politika geçmişine ve birikmiş dengesizliklerin azaltılmasına ihtiyacımız var” dedi.

Moody's, Türkiye'nin notunu "durağan" görünümle birlikte yatırım yapılamaz olan B3 olarak derecelendirmişti. Kurumun resmi değerlendirmesini ay sonundan önce yapması beklenmiyor.

Öte yandan ülkeyi bir kademe daha düşük olarak derecelendiren ve görünümü negatif olarak belirleyen Fitch, bugün Türkiye’nin notunu gözden geçirecek.

Yabancı basında Türkiye

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomi politikasında yaptığı revizyonun yabancı yatırımcıya etkisini sayfalarına taşıdı.

Türkiye'deki ekonomik canlanmanın yabancı yatırımcıyı harekete geçirdiğini yazdı. Yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneldiği belirtildi.

Analizde, Türkiye'nin yeni ekonomik planına sadık kalacağına ilişkin umutlar verdiğine de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulama sözü vermesiyle daha da güçlendiğinin altı çizildi.

Bütün bu olumlu ortamın etkisiyle son aylarda uluslararası yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisinde gözle görülür ve olumlu bir değişim olduğu hatırlatıldı.

Haberde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'nun bir yatırım destinasyonu olarak Türkiye'ye yeniden odaklandığına dikkat çekildi.