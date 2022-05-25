Nike, Rusya pazarından çıkıyor

Vedomosti gazetesinin haberine göre, ABD’li giyim üreticisi Nike, Inventive Retail Group (IRG) ile olan franchise anlaşmasını uzatmayarak Rusya pazarından çıkma kararı aldı.

Nike, Inventive Retail Group (IRG) ile olan franchise anlaşmasını uzatmadı. IRG Başkanı Tihon Smıkov, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta kararın gerekçesinin Nike’nin ‘öngörülebilir gelecek için Rusya’ya mal sevkiyatını organize edememesi’ olduğunu açıkladı.