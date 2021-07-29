Olay iddia! Vatandaşa verilmeyen mevduat faizi kimlere verildi ?

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, "Bu faiz kim, kime ve niye veriliyor" adlı bir yazı kaleme alarak, bazı döviz cinsinden mevduat hesaplarına ortalamanın çok üstünde faiz verildiğini dile getirerek "Vatandaşın hesabına yüzde 1 bile faiz verilmeyen dolarda kimlere, hangi bankalar tarafından ve hangi gerekçeyle yüzde 3.84 faiz uygulandı?" diye sordu.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, "Bu faiz kim, kime ve niye veriliyor" adlı bir yazı kaleme alarak, bazı döviz cinsinden mevduat hesaplarına ortalamanın çok üstünde faiz verildiğini dile getirdi. Aktaş, "Vatandaşın hesabına yüzde 1 bile faiz verilmeyen dolarda kimlere, hangi bankalar tarafından ve hangi gerekçeyle yüzde 3.84 faiz uygulandı?" diye sordu.

Aktaş, Merkez Bankası verilerine dayandırdığı bilgilerde mayıs ayında birden fazla bankanın, bir ay vadeli dolar cinsi mevduata yüzde 3.84 faiz uygularken, ortalama faizin 0.89 olduğunu ifade ederek şöyle yazdı:

"Yani arada tam 2.95 puanlık fark var. Euro cinsi mevduattaki rekor ise altı aya kadar vadeli mevduatta ve oran yüzde 2.25. Bu vade ve bu parada ortalama faiz yüzde 0.43, fark da 1.82 puan.

Türk Lirası cinsi mevduatta da azami faiz vadelere göre yüzde 20 ile yüzde 20.94 arasında değişiyor ve ortalama faiz ile arada 1.46 ile 4.61 puan arası fark oluşmuş durumda.

Yani vatandaşın neredeyse tümü denilebilecek çok büyük bir kesimi ancak enflasyon kadar faiz alabilirken, döviz hesabına neredeyse hiç faiz elde edemiyorken, birileri gerçekten şahane oranlardan yararlanabiliyor."

“O BANKA ACABA SIKINTIDA DEMEK MİDİR”

Aktaş, yüksek miktarda dövizi bulunan kişilerle bankaların nasıl iletişime geçtiği sorusunu sorarak yazısına şöyle devam etti:

"Herkes yüksek faiz elde etmek ister de asıl soru şu:

Bir banka ihtiyacı olmasa durup dururken böylesine bir faiz yükü altına girmeyeceğine göre, o banka acaba sıkıntıda demek midir?

Böylesine yüksek faiz veren bankalar BDDK (bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu) tarafından mercek altına alınmakta mıdır?

Örneğin mayısta dolara yüzde 3.84 veren özel banka ve yüzde 3 faiz veren kamu bankası (ya da bankaları) herhangi bir incelemeye tabi tutulmuş mudur?”

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