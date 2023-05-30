Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Alman otomotiv devi Mercedes, hız göstergesi sorunu nedeniyle ABD'de 7 bin 500 aracını geri çağırma listesine ekledi.

ABD'de satılan Mercedes'in 7 bin 500 otomobili, hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağıracağı duyuruldu.

Bı sorun, araç sahiplerinin gerçek hızları ne olursa olsun hız göstergesinde 0 mph görmelerine neden olabilen ESP yazılımındaki bir sorundan kaynaklanıyor.

Sorun, aracın hızını doğru bir şekilde gösterilmemesinin yanı sıra, ABS, ASR ve EBD gibi direkt olarak ESP'ye bağlı teknolojilerin işlevselliğini de etkileyebilir. Bu da sürücülerin araç kontrolü ve güvenliği konusunda zorluklar yaşamasına yol açabilir.

Mercedes, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi hazırladığı. Güncelleme, 18 Temmuz'dan itibaren bayilerde yapılacak.