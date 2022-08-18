Özgür Demirtaş'tan tek cümlelik faiz indirimi yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. 7 aydır politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutan TCMB, son toplantıda faizi 1 puan indirdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 13 seviyesinde indirildi.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi.

Hükümetin ekonomi politikasını sık sık eleştiren Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından faiz indirimi kararına tek cümlelik bir paylaşımla tepki gösterdi. Demirtaş, "Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir" mesajını paylaştı.



Demirtaş bir sonraki paylaşımında dolar/TL'nin 18.12 seviyesine çıkarak rekor kırmasına dikkat çekti.