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Sürpriz faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fırladı

Sürpriz faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinden yüzde 13'e indirilmesine karar verdi.

Faiz indirimi kararının ardından dolar psikolojik sınır olan 18 lirayı, euro 18.43 lirayı, gram altın 1.027 lira seviyesini aştı.

Merkez Bankası faiz indirdiMerkez Bankası faiz indirdiEkonomi

 
İşte faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,94 TL'den başlayan Dolar 18.12 TL'den,
18,27 TL'den başlayan Euro 18,47 TL'den,
21,64 TL'den başlayan Sterlin ise 21,87 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,96 lira, avronun satış fiyatı ise 18,27 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.761 dolardan başlayan Ons altın 1.770 dolardan,
1.017 TL'den başlayan Gram altın 1.030 TL'den,
1.635 TL'den başlayan çeyrek altın 1.656 TL'den,
6.727 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.814 TL'den, 
11,38 TL'den başlayan Gümüş ise 11,56 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise 
Güne 23.403 dolardan başlayan Bitcoin 23.492 Dolar'dan, 
1.850 dolardan başlayan Ethereum ise 1.850 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen ve bu haftada 100 doların altındaki seyrini sürdüren güne 92,94 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94.94 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.

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