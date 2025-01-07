Paranın patronu Fatih Karahan'ın maaşı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının yeni maaşları belli oldu.

2025 yılının ilk 6 ayı için sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Yüzde 11.54 zam alan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı yaklaşık 604 bin lira oldu. Merkez Bankası başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın maaşları da yaklaşık 506 bin liraya yükseldi.

MAAŞI 62 BİN LİRA ARTTI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı zamdan önce 542 bin lira civarındaydı. Ocakta bu maaşına 62 bin lira ilave zam geldi. Başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın 454 bin lira olan maaşları da yaklaşık 52’şer bin lira artarak yaklaşık 506 bin lira oldu. Başkan Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapılmasının tam zamanı olduğunu söylemişler, ancak vergi ve cezalara enflasyon tahmininin iki katını aşan yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranında zam yapılmasına ses çıkarmamışlardı.

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