  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Paranın patronu Fatih Karahan'ın maaşı ortaya çıktı

Paranın patronu Fatih Karahan'ın maaşı ortaya çıktı

Paranın patronu Fatih Karahan'ın maaşı ortaya çıktı
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının yeni maaşları belli oldu.

2025 yılının ilk 6 ayı için sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Yüzde 11.54 zam alan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı yaklaşık 604 bin lira oldu.  Merkez Bankası başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın maaşları da yaklaşık 506 bin liraya yükseldi.

MAAŞI 62 BİN LİRA ARTTI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı zamdan önce 542 bin lira civarındaydı. Ocakta bu maaşına 62 bin lira ilave zam geldi. Başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın 454 bin lira olan maaşları da yaklaşık 52’şer bin lira artarak yaklaşık 506 bin lira oldu. Başkan Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapılmasının tam zamanı olduğunu söylemişler, ancak vergi ve cezalara enflasyon tahmininin iki katını aşan yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranında zam yapılmasına ses çıkarmamışlardı.

 

Sözcü

Etiketler tcmb Merkez Bankası maaş fatih karahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024'ün en çok satılan otomobilleri belli oldu 2024'ün en çok satılan otomobilleri belli oldu İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel Harekat eve baskın düzenledi İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel Harekat eve baskın düzenledi Bu ilimizde hava kirliliği alarm veriyor Bu ilimizde hava kirliliği alarm veriyor En düşük emekli maaşı belli oldu En düşük emekli maaşı belli oldu EFT ücretlerine zam geldi: İşte yeni komisyon tutarları EFT ücretlerine zam geldi: İşte yeni komisyon tutarları Real Madrid gol oldu yağdı Real Madrid gol oldu yağdı Cesedi otomobilin bagajında bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Cesedi otomobilin bagajında bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine okkalı zam Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine okkalı zam Kış ortasında bahar havası... 7 il için sağanak uyarısı geldi Kış ortasında bahar havası... 7 il için sağanak uyarısı geldi
Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Devlet hastanesinde iğrenç olay: Cep telefonundan çıkan fotoğraflar şoke etti Devlet hastanesinde iğrenç olay: Cep telefonundan çıkan fotoğraflar şoke etti Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı ''Garantili'' tren garında zararın faturası ortaya çıktı ''Garantili'' tren garında zararın faturası ortaya çıktı Kuzey Kore hipersonik balistik füze fırlattı Kuzey Kore hipersonik balistik füze fırlattı Ferdi Tayfur'un malvarlıklarının değeri ağızları açık bıraktı Ferdi Tayfur'un malvarlıklarının değeri ağızları açık bıraktı Memur ve emekli zammı kesinleşti Memur ve emekli zammı kesinleşti 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu Sisteme sızıp sınav sonuçlarını değiştirmişler: 73 kişi gözaltına alındı Sisteme sızıp sınav sonuçlarını değiştirmişler: 73 kişi gözaltına alındı