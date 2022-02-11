Perakende Güven Endeksi 2022’ye düşüşle başladı

Ekonomiyle ilgili kötü veriler peş peşe gelmeye devam ediyor. TEPAV'ın açıkladığı Perakende Güven Endeksi, 2022 Ocak'ta aylık bazda 1,4 puan azaldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2022 Ocak’a ilişkin Perakende Güven Endeksi’ni (TEPE) açıkladı.

Buna göre TEPE, Ocak 2022’de bir önceki aya göre 1,4 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puanlık artışla -13,1 puan değerini aldı.

Yıllık artışta 1 Aralık 2020 itibarıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaynaklı 2021 yılı perakende güveninde yaşanan önemli düşüşlerin etkili olduğu düşünülüyor.

TEPE’nin geçen aya kıyasla azalışında ise, mevcut stok düzeyinin normalin üstünde olması etkili oldu.

SATIŞ BEKLENTİSİ GEÇEN YILA GÖRE GERİLEDİ

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya göre iyileşirken, geçen yıla kıyasla geriledi.

Gelecek 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2022'de -18,9 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 8,6 puan artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 11,7 puan azaldı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla kötüleşti.

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Ocak 2022'de -53,3 puan değerini alarak Aralık 2021'e göre 17,4 puan, Ocak 2021'e göre 8,4 puan azaldı.

GÜVEN EN ÇOK DOĞU KARADENİZ’DE ARTTI

Perakende güveni en fazla “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektöründe arttı.

Perakende güveni en çok Doğu Karadeniz Bölgesi’nde arttı.

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Ocak 2022'de, geçen yılın aynı dönemine göre Karadeniz, İstanbul, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Marmara bölgelerinde artış gerçekleşirken, Kuzeydoğu Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Batı Marmara bölgelerinde ise azaldı. En fazla azalış -15,5 puan ile Batı Marmara Bölgesi'nde yaşandı.