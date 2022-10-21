Piyasalar fena karıştı! Altın fiyatlarındaki düşüş durdurulamıyor

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar zirvedeki yerini koruyor. Altının gram fiyatı ise 970 liranın altına geriledi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum.

Dolar kuru haftanın son işlem gününde zirvede yatay seyretmeye devam ediyor. Kur son 3 haftadır 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro ise rekor kırdan enflasyon ve enerji endişeleriyle zayıflamaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10.50 seviyesine çekti. Piyasaların beklentisi ise 100 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar küresel piyasaların yükselişe mola vermesiyle yeniden yükselişe geçti. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 112,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 0,9790'dan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, bu durumun dolar talebini beslediğini söyledi.

Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 75 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 111'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR, YEN KARŞISINDA 32 YILIN ZİRVESİNDE

Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,59 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

18,21 TL'den başlayan Euro 18,19 TL'den,

20,89 TL'den başlayan Sterlin 20,76 TL'den,

12,38 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,34 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5913 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2068 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.628 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.622 Dolar'dan,

973 TL'den başlayan Gram altın 970 TL'den,

1.564 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.559 TL'den,

6.437 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.418 TL'den,

11,19 TL'den başlayan Gümüş ise 11.03 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.025 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.016 Dolar'dan,

1.282 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.281 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,69 Dolar'dan işlem görüyor.