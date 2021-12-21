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Piyasalar için dikkat çeken iddia: ''Yerli biri 40 milyar doları piyasaya sürdü''

Piyasalar için dikkat çeken iddia: ''Yerli biri 40 milyar doları piyasaya sürdü''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklaması sonrası döviz kurlarında düşüş oldevam ederken, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş "Yerli biri tarafından piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasını gündeme taşıdı.

Döviz kurlarında dün akşamdan bu yana büyük dalgalanmalar oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'yeni finansal alternatif' diye tarif ettiği modelle, TL mevduatlara döviz kuru farkı garantisi getirilirken, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan çok konuşulacak açıklama geldi. 

"Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü. Gerisi hikâye" diyen Hüseyin Baş, şu 5 soruyu yöneltti:

Kim bu kadar dövizin sahibi?
Bu zamana kadar neredeydi?
Bu kadar paraya nasıl sahip oldu?
Parasını ne zaman geri çekecek?
Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?

 Döviz kurlarındaki yaklaşık yüzde 9'luk düşüşte de bu girişimin etkili olduğu öne sürüldü

Hüseyin Baş'ın konuya ilişkin tweeti şöyle:

 

Etiketler döviz piyasa piyasaya dolar yerli biri hüseyin baş btp
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