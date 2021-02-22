Piyasalar yükselişe geçti! Dolar 7 TL'yi aştı, altın ve Euro da yükseliyor!

Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar yeniden yükselişe geçti. Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar yeniden yükselişe geçti. Dolar 7,02 TL'den, Euro 8,53 TL'den, Sterlin ise 9,86 TL'den işlem görüyor. Gram altın 405 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,20 TL. Bitcoin ise 53 bin 707 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.796 dolardan işlem gören altında, gram altın 402/405, çeyrek altın 652/665, Cumhuriyet altını ise 2.682/2.711 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

BORSA YÜKSELİŞLTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 1.565,97 puana yükseldi. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan artışla 1.565,97 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,3 puan azalarak 108,7'ye geriledi.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından Borsa İstanbul'un Avrupa pay piyasalarından pozitif ayrıştığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Avrupa borsalarında şu dakikalarda yüzde 1'e varan kayıplar görülüyor.

Fitch Ratings'in cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit edilirken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevrildi. Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9,2'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış geçen haftadan beri piyasalarda baskı yaratmayı sürdürürken dolar/TL haftaya 7 civarında başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi.

Bankacılar hali hazırda Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyelerin birkaç kademe altında derecelendiren kredi kuruluşlarından önümüzdeki dönemde görünüm ve not artışlarının devam edeceğini düşünüyor.



HAZİNE ALTIN CİNSİ BORÇLANACAK

Hazine bugün TLREF endeksli 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek, 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihraç edecek. Hazine 45 milyar TL borçlanma öngördüğü Şubat ayında bugüne kadarki ihalelerde 27 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine’nin Şubat borçlanmasını bugün ve yarın düzenleyeceği borçlanmalar ile tamamlayacak.

Piyasada veri gündemi de takip edilirken TL’ye doğrudan etkisi olması beklenen bir veri bulunmuyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirileri, Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 1,3940’a yükseldi. Enflasyonda yükseliş beklentileri tahvil getirilerini artırmasına yol açarken ve emtia fiyatları da yükseldi.

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, ABD tahvillerindeki yükselişin küresel piyasalara etkisi için, “Kırılma anının ne zaman ve ne noktada olacağı belirsiz… Haftalık kapanış seviyesi açısından yüzde 1.32 seviyesini önemsiyorduk ki geride kalan 5 iş günü içerisinde birçok kez bu nokta etrafında zorlanma olduğunu, kısmen sakinleme eğilimi içerisine girdiğini düşünmüştük. Yanılmışız” dedi ve ekledi:

“Cuma günü gözlenen hareket ve haftalık kapanış bir kez daha kendimizi sorgulama zarureti doğuruyor. Genel yaklaşım bir kenara tercih ettiğimiz teknik analiz de gösteriyor ki yüzde 1,50-56 aralığına doğru hareketlenme isteği sürpriz olmamalı.”

Piyasa dolar/TL’ye yansıması açısından ABD tahvillerindeki yükselişin hali hazırda 90 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksine etkisini izliyor. Öte yandan petrol başta olmak üzere emtiya fiyatlarındaki yükseliş de piyasada takip ediliyor.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD faizlerine ilişkin endişelerle 7.0680’e kadar yükselmişti. Kurdaki yükseliş kalıcı olmadı ve kur 7 seviyesinin altında haftayı tamamladı.