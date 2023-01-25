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Prim borcu olan EYT'lilere yapılandırma var mı?

Prim borcu olan EYT'lilere yapılandırma var mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı borç yapılandırmada işveren, sigorta primlerini dair SGK borçlarını yapılandırabilecek. Ancak EYT dahilindeki prim borçları kapsam dışı olacak.

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan SGK borçları da yapılandırma kapsamına alınacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yapılandırma dediğimiz, sigorta primleri açısından olan mesele. İşverenlerin kendi borçlarını ödeme meselesi. İşverenin eğer sigorta primlerine dair borcu varsa bu borçlarında yapılandırmaya gidip avantajlı bir konumda kalabilir" dedi.

EYT'DE BORÇLANMA NASIL OLUYOR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'lilerin prim borçlarının yapılandırma kapsamında olmadığı yönündeki açıklamalarına da değinen Zengin, şunları söyledi:

"Bir sigortalı 'şu kadar güne ihtiyacım var, ben bunu yapılandırma kapsamında borçlanıp gün almak istiyorum' diyemiyor. EYT kapsamı dediğimiz kişinin kendi sigorta prim gün sayısını artırma imkanları yasada sayılıyor. Askerlik, doğum, yurt dışı gibi borçlanma türleri."

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